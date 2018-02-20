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    Агуэро ударил болельщика после поражения от "Уигана" - ВИДЕО

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ударил выбежавшего на поле болельщика после матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу с "Уиганом".

    Как передает Report, после завершения матча один из болельщиков выбежал на поле и начал что-то говорить Агуэро, после чего футболист в грубой форме отмахнулся от него, попав тому по лицу.

    Игроки "Уигана" попытались разнять конфликтующих, однако Агуэро предпринял еще одну попытку подойти к болельщику.

    Форварду может грозить дисквалификация за этот инцидент.

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