Агуэро ударил болельщика после поражения от "Уигана" - ВИДЕО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ударил выбежавшего на поле болельщика после матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу с "Уиганом".

Как передает Report, после завершения матча один из болельщиков выбежал на поле и начал что-то говорить Агуэро, после чего футболист в грубой форме отмахнулся от него, попав тому по лицу.

Игроки "Уигана" попытались разнять конфликтующих, однако Агуэро предпринял еще одну попытку подойти к болельщику.

Форварду может грозить дисквалификация за этот инцидент.