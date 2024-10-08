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Агуэро подал в суд на "Барселону" из-за невыплаты ему €3 млн

Агуэро подал в суд на "Барселону" из-за невыплаты ему €3 млн Бывший нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб по причине невыплаты ему заработной платы в размере 3 млн евро.
Футбол
8 октября 2024 г. 22:31
Агуэро подал в суд на Барселону из-за невыплаты ему €3 млн

Бывший нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб по причине невыплаты ему заработной платы в размере 3 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает AS.

Напомним, что аргентинский футболист присоединился к сине-гранатовым летом 2021 года, однако был вынужден завершить карьеру в декабре указанного года из-за заболевания сердца, не отработав контракт с "Барселоной" до конца.

По информации источника, каталонский клуб сообщил Агуэро, что выплатит ему зарплату за первый год контракта по страховке. Однако страховая компания отказалась перечислять футболисту деньги, заявив, что проблемы с сердцем были у него с детства. Теперь Агуэро считает, что "Барселона" должна выплатить обещанные 3 млн евро.

За "Барселону" Агуэро провел пять матчей, в которых забил один гол.

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