Агуэро подал в суд на "Барселону" из-за невыплаты ему €3 млн

Бывший нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб по причине невыплаты ему заработной платы в размере 3 млн евро.

Бывший нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб по причине невыплаты ему заработной платы в размере 3 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает AS.

Напомним, что аргентинский футболист присоединился к сине-гранатовым летом 2021 года, однако был вынужден завершить карьеру в декабре указанного года из-за заболевания сердца, не отработав контракт с "Барселоной" до конца.

По информации источника, каталонский клуб сообщил Агуэро, что выплатит ему зарплату за первый год контракта по страховке. Однако страховая компания отказалась перечислять футболисту деньги, заявив, что проблемы с сердцем были у него с детства. Теперь Агуэро считает, что "Барселона" должна выплатить обещанные 3 млн евро.

За "Барселону" Агуэро провел пять матчей, в которых забил один гол.