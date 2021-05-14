О нас
Report Georgia
Аудио новости

Агуэро хочет перейти в "Барселону"

Агуэро хочет перейти в "Барселону" Возможный переход в испанский футбольный клуб "Барселона" является приоритетным для нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Футбол
14 мая 2021 г. 08:01
Агуэро хочет перейти в Барселону
Серхио Агуэро

Возможный переход в испанский футбольный клуб "Барселона" является приоритетным для нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо в своем Twitter.

"К Агуэро обратились три клуба. Приоритет Серхио - переход в "Барселону". Переговоры продолжаются. Стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, для каталонского клуба он готов снизить свои запросы по заработной плате до суммы меньше 10 млн евро", - написал Романо.

Отметим, что 32-летний аргентинец покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Serxio Aquero “Barselona”ya keçmək istəyir

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi