Агуэро хочет перейти в "Барселону"

Возможный переход в испанский футбольный клуб "Барселона" является приоритетным для нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Возможный переход в испанский футбольный клуб "Барселона" является приоритетным для нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо в своем Twitter.

"К Агуэро обратились три клуба. Приоритет Серхио - переход в "Барселону". Переговоры продолжаются. Стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, для каталонского клуба он готов снизить свои запросы по заработной плате до суммы меньше 10 млн евро", - написал Романо.

Отметим, что 32-летний аргентинец покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.