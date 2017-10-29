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    Агент Неймара: отделение превратит Каталонию в Люксембург и убьёт "Барселону"

    Вагнер Рибейро выступил против отделения Каталонии от Испании

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Вагнер Рибейро, агент форварда «ПСЖ» Неймара, выступавшего ранее за «Барселону», выступил против отделения Каталонии от Испании.

    Как передает Report, об этом он написал в своём «твиттере».

    «Отделение превратит Каталонию в Люксембург, а футбольный клуб «Барселона» умрёт», — написал агент.

    1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который был признан незаконным Конституционным судом Испании.

    На прошлой неделе президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб находится на стороне каталонских властей, однако этот факт не означает того, что сине-гранатовые разделяют все точки зрения местного правительства, включая решение об одностороннем провозглашении независимости региона.

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