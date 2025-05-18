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Агдамскому "Карабаху" вручен кубок чемпионата Азербайджана

Агдамскому "Карабаху" вручен кубок чемпионата Азербайджана Агдамский футбольный клуб "Карабах", досрочно ставший победителем азербайджанской Премьер-лиги, получил кубок чемпионата.
Футбол
18 мая 2025 г. 23:25
Агдамскому Карабаху вручен кубок чемпионата Азербайджана

Агдамский футбольный клуб "Карабах", досрочно ставший победителем азербайджанской Премьер-лиги, получил кубок чемпионата.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось на "Азерсун Арене" после матча 35-го тура против "Кяпаз" (3:0).

Сначала игрокам были вручены медали, затем команде был передан кубок.

Награды вручали технический и спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев и президент "Карабаха" Тахир Гёзаль.

Отметим, что "Карабах" возглавляет турнирную таблицу, набрав за тур до окончания сезона 86 очков.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Premyer Liqasının qalibi mükafatlandırılıb

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