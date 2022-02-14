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Агасалим Мирджавадов: "Карабах" никого не боится

Агасалим Мирджавадов: "Карабах" никого не боится Если умело использовать возможности в еврокубках, шансы на победу высоки. Думаю, наша команда очень хорошо сыграет во Франции. Я верю в это: имидж "Карабаха" вырос, этой команде ничего не страшно, она никого не боится.
Футбол
14 февраля 2022 г. 14:38
Агасалим Мирджавадов: Карабах никого не боится

Если умело использовать возможности в еврокубках, шансы на победу высоки. Думаю, наша команда очень хорошо сыграет во Франции. Я верю в это: имидж "Карабаха" вырос, этой команде ничего не страшно, она никого не боится.

Об этом в беседе с Report сказал член тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов, комментируя предстоящий матч "Карабаха" на этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА против французского "Марселя".

75-летний специалист отметил, что в этом сезоне представитель Азербайджана хорошо выступил в еврокубках: "На выезде команда играет так же, как и дома. И это очень хороший фактор. "Карабах" всегда демонстрирует превосходную игру. Я верю, что и во время предстоящей встречи команда сохранит победный настрой. Позволит ли это Марсель? Это другой вопрос. Тренерский штаб уже проанализировал игру соперника. Главный тренер Гурбан Гурбанов пообщался с игроками и сообщил об их сильных и слабых сторонах. "Карабах" добился своей цели, выйдя в плей-офф".

Матч между "Карабахом" и "Марселем" состоится 17 февраля, в полночь (по бакинскому времени), ответный матч состоится через неделю в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Ağasəlim Mircavadov: "Qarabağ" Fransada çox gözəl oynayacaq"

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