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Африканский футболист не захотел остаться в азербайджанском клубе

​Африканский футболист не захотел остаться в азербайджанском клубе
© Report/Firi Salim

"Команда "Сабаил" распрощалась с футболистом Маудо Жаржуе".

Об этом Report сообщил главный тренер команды Афтандил Гаджиев.

38-летний специалист сообщил, что защитник из Гвинея-Бисау ответил отрицательно на предложение клуба обновить контракт.

По словам Гаджиева, футболист сообщил о переходе в другую команду: "Его агент нашел другой клуб. Его контракт с "Сабаилом" заканчивается, он может идти куда пожелает. Мы хотели видеть Жаржуе в нашей команде в будущем сезоне. Мы предложили ему остаться".

Отметим, что Маудо Жаржуе перешел в "Сабаил" в июле 2017 года. Столичный клуб завершил сезон 2018/2019 года в Премьер-лиге на третьей строчке с 41 очком и получил право выступать в Евролиге.

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