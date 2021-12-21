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Анатоле Абанг: Хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане

Анатоле Абанг: Хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане "Не хочу говорить о том, что сказал обо мне главный тренер Санан Гурбанов. 31 декабря мой контракт истекает, и я не буду продлевать его. Также не буду раскрывать причину этого".
Футбол
21 декабря 2021 г. 12:56
Анатоле Абанг: Хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане

"Не хочу говорить о том, что сказал обо мне главный тренер Санан Гурбанов. 31 декабря мой контракт истекает, и я не буду продлевать его. Также не буду раскрывать причину этого".

Об этом сообщил Report игрок футбольного клуба «Кешля» Анатоле Абанг.

25-летний камерунский нападающий коснулся слухов о том, что им интересуются футбольные клубы «Зиря» и «Нефтчи»: «Я не получал от них предложений. Но я хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане».

Анатолий Абанг подписал годовой контракт с клубом «Кешля» в декабре 2020 года. Главный тренер футбольного клуба Санан Гурбанов на пресс-конференции после матча 14 тура Премьер-лиги с «Сумгаитом», в котором "Кешля" одержала победу (3:1), заявил, что зарплата африканского игрока высока для клуба и поэтому они попрощаются с ним.

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Версия на азербайджанском языке Afrikalı hücumçu: "Karyeramı Azərbaycanda davam etdirmək istərdim"

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