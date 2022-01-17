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Африканский футболист: Предложения азербайджанских клубов меня не устроили

Африканский футболист: Предложения азербайджанских клубов меня не устроили "Мне поступали предложения от азербайджанских клубов, но я их не принял".
Футбол
17 января 2022 г. 17:20
Африканский футболист: Предложения азербайджанских клубов меня не устроили

"Мне поступали предложения от азербайджанских клубов, но я их не принял".

Об этом Report сообщил экс-футболист "Кешли" Анатоль Абанг, который в настоящее время представляет клуб "Аль-Батаех" (ОАЭ).

26-летний нападающий заявил, что им заинтересовались представители Премьер-лиги: "Не хочу называть клубы, но их предложения меня не устроили. Поэтому я подписал контракт с клубом ОАЭ".

На вопрос о том, может ли он вновь играть в азербайджанском клубе, африканский футболист ответил, что это может произойти через 3 или 4 года.

Анатоль Абанг выступал за клуб "Кешля" в 2021 году.

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Версия на азербайджанском языке Afrikalı futbolçu: "Azərbaycan klublarının təkliflərini bəyənmədim"

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