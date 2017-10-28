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    Афран Исмайылов: "Главная цель была одержать победу над "Сабаилом"

    После этого, мы будем думать об ответной игре с Атлетико

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Афран Исмайылов после домашней победы его команды над "Сабаилом" со счетом 1:0 в рамках Topaz Премьер-лиги провел брифинг.

    Как передает Report, автор победного мяча ответил на вопросы журналистов:

    - Несмотря на то, что ты появился на поле позже, все-таки забил победный мяч. Не было ли это меседжем о готовности к игре против "Атлетико" в Испании в рамках Лиги Чемпионов?

    - Главная цель была одержать победу над "Сабаилом". Сегодня мы не думали об "Атлетико". Еще у нас 4 дня до игры в Мадриде.

    Сегодня все шло к нулевой ничье. Благодаря моему мячу на последней минуте мы одержали победу. Мы играли против очень хорошей команды. Хотя "Сабаил" и создан недавно, он показал свою силу против лидера. Разворачивается интересная конкуренция. Говорят, что у нас слабый чемпионат. Но как вы видите, это не так. Все говорили, что "Карабах" с легкостью победит. Однако, это была тяжелая игра. А насчет того, кто будет играть против "Атлетико" решит наш главный тренер. Кто бы не вышел на поле, он должен выложиться на все сто. Потому что в Мадриде будет совершенно другая обстановка.

    - Когда ты исполнял штрафной удар, верил ли, что забьешь гол?

    - Думал, что это моя точка. Хотел пробить правой ногой. Ричард Алмейда и Дани Кинтана - оба левши. Дани хотел подойти к мячу. Но я попросил, чтоб я сам побил. Пробил и забил гол. Здесь нет ничего необычного.

    - Вы сказали, что не думали об "Атлетико". Возможно ли не думать о таком сопернике...

    - Именно из-за того, что думаем о таких соперниках игры внутреннего первенства проходят у нас очень сложно. Наши мысли остаются там, а на игры чемпионата мы  выходим несконцентрированные. В результате наши поединки оказываются сложными. Поэтому сегодня мы думали о "Сабаиле". Мы рады, что победили. После этого, мы будем думать об ответной игре с "Атлетико".

    - Что вы думаете о судействе?

    - До этого времени, я не много говорил об этом. Если главный арбитр выносит решение, значит оно верное. Везде так, в том числе и здесь. И в Европе у судей бывают ошибки. Нет никаких проблем. 

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