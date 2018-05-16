Афран Исмаилов подтвердил уход из "Карабаха"

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Афран Исмаилов расстался с "Карабахом".

Об этом Report сообщил сам 30-летний полузащитник.

"Контракт не был продлен. Я пока не определился с новым клубом. Предложения поступили как из наших, так и заграничных клубов. Пока я занят личными вопросами. В ближайшие дни приму окончательное решение".

Отметим, что Афран Исмаилов выступал в "Карабахе" с июля 2015 года.

Форму агдамской команды он также надевал в 2009-2013 годах.