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    Афран Исмаилов подтвердил уход из "Карабаха"

    © Report

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Афран Исмаилов расстался с "Карабахом". 

    Об этом Report сообщил сам 30-летний полузащитник.

    "Контракт не был продлен. Я пока не определился с новым клубом. Предложения поступили как из наших, так и заграничных клубов. Пока я занят личными вопросами. В ближайшие дни приму окончательное решение". 

    Отметим, что Афран Исмаилов выступал в "Карабахе" с июля 2015 года. 

    Форму агдамской команды он также надевал в 2009-2013 годах. 

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