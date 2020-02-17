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Афган Талыбов: Я добровольно вступил в профсоюз и сам же ушел

​Афган Талыбов: Я добровольно вступил в профсоюз и сам же ушел

"Я добровольно вступил в профсоюз и сам же из него ушел".

Об этом в заявлении Report сказал бывший главный тренер футбольного клуба "Туран Товуз" Афган Талыбов, комментируя свой уход из профсоюза, который возглавлял Назим Сулейманов.

По словам специалиста, он не хотел бы говорить о причинах своего ухода из союза. Он предпринял этот шаг, потому что хотел быть задействованным в сфере футбола: "Я не говорю с прессой на эту тему. В профсоюз никого принудительно не берут, это добровольная организация. Я добровольно вступил в профсоюз и сам же из него ушел. Потому, что хочу работать в сфере футбола ".

Отметим, что Афган Талыбов недавно был назначен членом наблюдательного совета клуба "Туран Товуз".

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