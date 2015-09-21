​АФФА заменит искусственное покрытие "Далга Арена" на естественное

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На стадионе "Далга Арена" при Футбольном центре АФФА, расположенном в поселке Мардякан города Баку, будет заменено травяное покрытие.

Об этом сообщил Report генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

По его словам, искусственное покрытие арены будет заменено на естественное травяное покрытие. Этот шаг предпринят в связи с проведением в Баку в 2016 году Чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет: "Матчи первенства Европы будут проходить и в "Далга Арена". УЕФА предъявляет ряд требований в связи с проведением чемпионата. По требованию, все матчи должны проходить на стадионах или с искусственным, или с естественным покрытием. Однако во время чемпионата мира среди девушек до 17 лет, проводимого в Азербайджане в 2012 году, требование включало проведение части игр на стадионе с искусственным, части - с естественным покрытием".

Отметим, что на территории Футбольного центра АФФА будет также размещена учебно-тренировочная база национальной сборной Азербайджана. Открытие базы состоится во время запланированного на 10 октября визита в Баку президента УЕФА Мишеля Платини.