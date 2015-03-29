Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ АФФА взяла на себя все расходы на лечение Намика Алескерова, получившего травму во время матча отборочного турнира ЕВРО-2016 между национальными сборными Азербайджана и Мальты. Об этом сообщил Report начальник департамента информации и связей с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

По его словам, расходы на операцию и другие затраты 19-летнего полузащитника клуба "Карабах" возьмет на себя федерация: "Намик Алескеров получил травму в лагере сборной, поэтому мы возьмем на себя все расходы на его лечение".

Отметим, что Намик Алескеров получил травму на 22-ой минуте матча Азербайджан - Мальта и вынужден был покинуть поле раньше времени. Во время обследования у него была диагностирована травма передней крестообразной связки.