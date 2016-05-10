АФФА взяла на себя часть расходов на лечение сына судьи международной категории

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ АФФА взяла на себя часть расходов на лечение 10-месячного сына судьи международной категории Орхана Мамедова.

Об этом Report сообщил председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

По его словам, инициатива поступила от генсека Эльхана Мамедова: "Первым делом Эльхан муаллим посоветовался со мной. Он заявил, что часть расходов на лечение возместит АФФА. Помощь оказывают также судьи и не знакомые мне лица. Мы знаем, что открыт счет, на который перечисляются деньги".

Отметим, что 10-месячный сын Орхана Мамедова страдает от нарушения нормального развития мозга. Четырежды прооперированный в Баку ребенок нуждается в лечение за границей.

В мозг ребенка накапливается жидкость. В Азербайджане врачи заявили, что малыш не выживет. Немет должен пройти эндоскопию в Москве, а затем продолжить лечение. Однако родители не имеют для этого достаточных средств.