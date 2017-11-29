АФФА выявила случаи массовой фальсификации на чемпионате Азербайджана

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Выявлены случаи массовой фальсификации на чемпионате Азербайджана среди младших возрастных групп.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Дисциплинарной комиссии АФФА.

Согласно перечисленным фактам, в составе гостевой команды в матче "Кяпяз" – "Мил-Муган" Лиги U-17 играл футболист без лицензии. Кроме того, в матчах в женской лиге U-16 UGİM (Нафталан) – "Ахмедли Юнайдет", в женской Лиге U-13 "Гусар" – "Тахсил" FM гости, “Мил-Муган” (Имишли) – “Томрис” (Гянджа), “Губек” (Балакян) – “Динамо” (Балакян), UGİM (Шеки) – UGİM (Гах) хозяева поля, “Гянджлик” (Шеки) – “Габагчел” (Балакян) обе команды превысили возрастной лимит.

Дисциплинарная комиссия присудила всем допустившим фальсификацию клубам техническое поражение со счетом 0:3.