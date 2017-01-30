АФФА прокомментировала сообщения о выделении для Кубка Содружества призового фонда в размере 1,5 млн евро

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Для приобретения права организации Кубка Содружества АФФА обратилась в Российский футбольный союз.

Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространило "Известие" со ссылкой на Департамент информации и связей с общественностью АФФА.

В информации отмечается, что АФФА намерена провести в Азербайджане Кубок Содружества и даже установила для этого призовой фонд. Предположительно, призовой фонд турнира может составить от 1 млн евро до 1,5 млн евро.

В заявлении Report руководитель Департамента информации и связей с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу не подтвердил наличие предложения о проведении турнира в Азербайджане: "Я заявляю об этом вам впервые. На известной встрече были выдвинуты два предложения для проведения турнира. Первое предложение заключается в том, что турнир проводится между странами-участницами по принципу очередности. Второе предложение состоит в том, что турнир проходит в стране команды-чемпиона турнира.

То есть, как в Международном песенном конкурсе "Евровидение". Что же касается призового фонда, каких-либо разговоров по этому поводу не было. Решение примет организатор - Российский футбольный союз. Никто не может говорить от нашего имени и обещать приз. У АФФА есть руководство".

Отметим, что несколько дней назад президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил о поступлении из АФФА связанных с Кубком Содружества интересных предложений с коммерческой и организационной точек зрения.