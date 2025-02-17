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АФФА вынесла предупреждение клубу "Имишли"

АФФА вынесла предупреждение клубу "Имишли" Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынесла предупреждение клубу "Имишли", выступающему в Первой лиге Азербайджана.
Футбол
17 февраля 2025 г. 16:56
АФФА вынесла предупреждение клубу Имишли

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынесла предупреждение клубу "Имишли", выступающему в Первой лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, решение принято на заседании дисциплинарной комиссии АФФА.

Причиной стало массовое выкрикивание оскорблений болельщиками "Имишли" в адрес команды соперника на 58-й минуте матча с "Габалой" 13 февраля в рамках XIV тура Первой лиги. Поскольку это был первый случай в данном сезоне, АФФА ограничилась вынесением предупреждения.

На 49-й минуте матча тренер "Габалы" Амиль Агаджанов был дисквалифицирован на один матч, получив красную карточку, а сам клуб "Габала" оштрафован на 100 манатов.

В матче "Загатала" - "Дифаи" гости были оштрафованы на 70 манатов, поскольку четверо их игроков были наказаны желтыми карточками.

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