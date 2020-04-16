АФФА выплатит судьям компенсацию

В связи со сложившейся ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, АФФА выплатит компенсацию судьям, занимающимся судейской деятельностью с лета 2019 года.

Как сообщает Report, об этом заявил австрийский председатель Судейско-инспекторского комитета АФФА Фриц Штухлик в заявлении СМИ своей страны.

По словам 54-летнего специалиста, это также коснется рефери, не управлявших матчами: "Так как приостановка нынешних чемпионатов не их вина".

"95 процентов судей в Азербайджане живут за счет гонорара. В связи со сложившейся ситуацией государство окажет им необходимую поддержку", - сказал Фриц Штухлик.

Отметим, что чемпионаты в Азербайджане были приостановлены 13 марта.