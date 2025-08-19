АФФА утвердила механизм финансового вознаграждения клубов за выход местных футболистов на поле

О нас

Футбол
19 августа 2025 г. 16:13
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) утвердила механизм финансового поощрения клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2025/2026, за выход местных футболистов на поле.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, премиальный фонд будет формироваться за счет выплат за легионеров, включенных в заявки клубов, участвующих в чемпионате.

Согласно новому механизму, определенная часть средств, полученных от выплат за легионеров (минимум 1 млн манатов), будет распределена между клубами, выступающими в Премьер-лиге. Также клуб, чьи местные футболисты (с учетом коэффициента) набрали наибольшее количество очков в сезоне, получит дополнительное вознаграждение (50 тыс. манатов от общей суммы).

Общее количество минут, сыгранных местными игроками за каждый клуб, будет рассчитываться в соответствии с процентной долей от общего количества минут, сыгранных местными игроками за все клубы Премьер-лиги за сезон.

В матчах, проводимых в рамках чемпионата, местный игрок в целом будет оцениваться с коэффициентом 1,0, местный игрок в возрасте 21 года и моложе – коэффициентом 1,5, а воспитанник клуба (игрок, выступавший за младшие возрастные группы или резервную команду клуба не менее 3 сезонов подряд до перехода в основной состав) – с коэффициентом 2,0.

Расчет будет производиться только за 90 минут основного игрового времени. Для игроков, появившихся в дополнительное время, будет учитываться только 1 минута. Если футболист соответствует нескольким категориям одновременно, его игровое время будет рассчитываться исходя из наибольшего коэффициента.

