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АФФА утвердила формат I лиги Азербайджана на сезон 2025/2026

АФФА утвердила формат I лиги Азербайджана на сезон 2025/2026 Исполнительный комитет АФФА утвердил формат Первой лиги Азербайджана на сезон 2025/2026.
Футбол
19 февраля 2025 г. 17:52
АФФА утвердила формат I лиги Азербайджана на сезон 2025/2026

Исполнительный комитет АФФА утвердил формат Первой лиги Азербайджана на сезон 2025/2026.

По информации Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Исполкома.

Так, клуб, занявший последнее место в турнирной таблице Первой лиги в текущем сезоне, вылетит во Вторую лигу, а три команды, занявшие первые места во Второй лиге, напрямую поднимутся в Первую лигу.

Между командами, занявшими 9-е место в Первой лиге и 4-е место во Второй лиге, будет проведен один плей-офф матч на нейтральном поле.

Команда-победитель получит право выступать в Первой лиге.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan I Liqasının yeni formatı bəlli olub

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