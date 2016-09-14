АФФА сняла 3 очка клуба "Раван"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА снял 3 очка выступающего в I дивизионе Азербайджана клуба "Раван".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, решение было принято ФИФА на основе отправленного АФФА письма.

Направив 22 августа письмо в адрес АФФА, высшая футбольная структура сообщила о принятии Административно-дисциплинарным комитетом ФИФА соответствующего решения по поводу клуба "Раван".

В решении указывается о снятии с актива нынешнего сезона клуба трех очков по причине несоблюдения клубом условий контракта, заключенного с футболистом клуба "Раван" Милошем Адамовичем.

Отметим, что после I тура в активе "Раван" нет очков. После данного решения клуб продолжит борьбу с тремя очками.