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    АФФА сняла 3 очка клуба "Раван"

    Наказание применено по решению ФИФА

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА снял 3 очка выступающего в I дивизионе Азербайджана клуба "Раван".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, решение было принято ФИФА на основе отправленного АФФА письма.

    Направив 22 августа письмо в адрес АФФА, высшая футбольная структура сообщила о принятии Административно-дисциплинарным комитетом ФИФА соответствующего решения по поводу клуба "Раван".

    В решении указывается о снятии с актива нынешнего сезона клуба трех очков по причине несоблюдения клубом условий контракта, заключенного с футболистом клуба "Раван" Милошем Адамовичем.

    Отметим, что после I тура в активе "Раван" нет очков. После данного решения клуб продолжит борьбу с тремя очками. 

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