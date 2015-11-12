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    ​АФФА сделала заявление по поводу получения травмы капитаном сборной Азербайджана

    Футболиста могут оставить в лагере национальной сборной даже при наличии травм

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Карабах" Рашад Садыгов получил травму в лагере национальной команды. 

    Как заявили Report в Департаменте информации и связи с общественностью АФФА, во время тренировок капитан растянул мышцу.

    Решение касательно 33-летнего защитника будет принято после медосмотра. Из-за неполучения врачами сборной результатов обследований, в дальнейшую судьбу Садыгова пока не внесена ясность.

    В АФФА отметили, что даже в случае неучастия футболиста на предстоящей 17 ноября в Молдове товарищеской встрече, опытного игрока могут оставить в лагере сборной.

    Как сообщили в пресс-службе "Карабаха", капитану придется не выходить на поле как минимум 10 дней. Это означает, что Садыгов пропустит встречу со сборной Молдовы.

    Пока неизвестно, примет ли участие "Карабах" на игре с британским "Тоттенхемом" в групповом этапе Лиги Европы.

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