АФФА сделала предупреждение главному тренеру "Зиря"

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА сделал предупреждение главному тренеру "Зиря" Адилю Шюкюрову.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, предупреждение связано с опозданием главного тренера на пресс-конференцию после выездного матча с "Карабахом" в 5-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

В случае повторения аналогичного случая его ждет более суровое наказание.

Отметим, что данная встреча завершилась победой "Карабаха" со счетом 2:0.