АФФА сделала предупреждение главному тренеру "Зиря"

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА сделал предупреждение главному тренеру "Зиря" Адилю Шюкюрову.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, предупреждение связано с опозданием главного тренера на пресс-конференцию после выездного матча с "Карабахом" в 5-м туре Премьер-лиги Азербайджана.
В случае повторения аналогичного случая его ждет более суровое наказание.
Отметим, что данная встреча завершилась победой "Карабаха" со счетом 2:0.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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