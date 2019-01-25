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    АФФА распространила информацию относительно вопроса о главном тренере сборной

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Продолжается обсуждение кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной АФФА информации. 

    Отмечается, что за прошедшее время были проведены встречи с тренерами из различных странах. 

    В ближайшем будущем предусматривается подготовка краткого списка кандидатов. Краткий список, который подготовят с учетом рекомендаций Тренерского комитета АФФА, в соответствующем порядке будет представлен руководству АФФА и Исполнительному комитету.  

    Официальные сообщения о процессе будут оперативно и точно доводиться до внимания общественности. 

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