АФФА распространила информацию относительно вопроса о главном тренере сборной

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Продолжается обсуждение кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной АФФА информации.

Отмечается, что за прошедшее время были проведены встречи с тренерами из различных странах.

В ближайшем будущем предусматривается подготовка краткого списка кандидатов. Краткий список, который подготовят с учетом рекомендаций Тренерского комитета АФФА, в соответствующем порядке будет представлен руководству АФФА и Исполнительному комитету.

Официальные сообщения о процессе будут оперативно и точно доводиться до внимания общественности.