АФФА провело заседание с клубами

Заседание состоялось по инициативе АФФА с учетом переноса Игр XII тура азербайджанской Премьер-лиги в связи с пандемией коронавирусной инфекции

Состоялось совместное заседание АФФА, Профессиональной футбольной лиги и Комитета клубов в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, на заседании присутствовали исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, президент ПФЛ Рамин Мусаев, представители клубов Премьер-Лиги (“Нефтчи”, “Кешля” и “Зиря” были представлены главными тренерами), главный врач АФФА Вячеслав Хоменко и другие официальные лица АФФА.

Заседание состоялось по инициативе АФФА с учетом переноса Игр XII тура азербайджанской Премьер-лиги в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Участники заседания сначала почтили память шехидов Отечественной войны минутой молчания.

Основной темой обсуждения на заседании стали случаи заражения коронавирусом в клубах, их влияние на календарь игр. Также рассмотрен вопрос о том, имеется ли необходимость внесения каких-либо изменений в действующий протокол по организации чемпионата и т.д..

После проведенных обсуждений было достигнуто соглашение о проведении в ближайшие дни еще одного заседания по вышеназванным вопросам.