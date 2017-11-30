АФФА прокомментировала вопрос задержания футболистов клуба "Кешля"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Задержание Низами Гаджиева и Миргусейна Сеидова не было по инициативе АФФА. На данный момент мы не располагаем обширной информацией. Поэтому, было бы неправильно выражать позицию или же отношение".

Об этом в заявлении Report сказал представитель УЕФА в АФФА по договорным матчам Кямран Джабраилов, комментируя задержание футболистов клуба "Кешля" по подозрению в участии в договорных матчах.

По его словам, подозрения касательно последних матчей также отразились в направленных из УЕФА сообщениях: "Из заявлений, сделанных после последних матчей клуба "Кешля", мы чувствовали, что в команде есть какие-то проблемы. Мы и сами расследуем вопрос. Мы не располагаем информацией по поводу того, кем они были арестованы. В случае поступления в правоохранительные органы оперативно-розыскной информации, они также могут наблюдать за матчами. То есть, это возможно и без обращения АФФА и не может считаться вмешательством государства в работу АФФА. Так как, работа национальной ассоциации также построена в соответствии с законодательством Азербайджана".

Отметим, что сегодня клуб "Кешля" объявил об официальном прекращении 4 дня назад заключенного с Низами Гаджиевым и Миргусейном Сеидовым контракта по причине возникновения подозрений на их участие в договорных матчах на последних 5-6 играх.