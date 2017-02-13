АФФА прокомментировала новость об отказе от товарищеского матча со сборной Ирака

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ АФФА прокомментировала новость об отказе национальной сборной Азербайджана от товарищеского матча со сборной Ирака.

Начальник департамента информации и связей с общественностью Микаил Нариманоглу подтвердил Report получение от иракской стороны предложения о проведении матча 16 марта в Баку. Однако, по его словам, из-за плотного графика они не смогли дать положительный ответ: "Мы ответили, что 9 марта азербайджанская сборная проведет товарищеский матч в Катаре, а 18-19 состоятся игры XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана. Затем национальная команда будет готовиться к запланированному на 26 марта матчу с командой Германии в рамках отборочного тура ЧМ-2018 года".

Представитель АФФА также подчеркнул возможность рассмотрения в будущем вопроса о сотрудничестве с иракской стороной.

Отметим, что информацию об отказе сборной Азербайджана от товарищеского матча со сборной Ирака распространили иранские СМИ.