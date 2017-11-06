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    АФФА проинформирует УЕФА о fair-play в Премьер-лиге Азербайджана

    В обращении отразится вопрос приверженности футболиста Кяпяз Виктора Осегейла принципам честной игры

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ АФФА проинформирует Комитет Fair-Play и социальной ответственности УЕФА о примере fair-play, зарегистрированном на матче "Кяпяз" - "Карабах" XI тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, в обращении отразится вопрос приверженности футболиста "Кяпяз" Виктора Осегейла принципам честной игры.

    На 26-й минуте, когда счет был 0:0, после борьбы в пределах штрафной площадки между футболистом "Кяпяз" Виктором Осегейлом и вратарем "Карабаха" Ибрагимом Шехичем, главный арбитр матча назначил штрафной (11-метровый) удар.

    Подойдя к рефери, Осегейл заявил, что в его отношении не было нарушения правил и арбитр ликвидировал решение о пенальти.

    Отметим, что забивший после данного этапа несколько последовательных голов "Карабах" одержал победу - 2:0. 

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