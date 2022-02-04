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АФФА продлила наказание оскорбившего судью главного тренера

АФФА продлила наказание оскорбившего судью главного тренера Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) присудил техническое поражение выступающей в лиге U-15 команде IFA.
Футбол
4 февраля 2022 г. 16:27
АФФА продлила наказание оскорбившего судью главного тренера

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) присудил техническое поражение выступающей в лиге U-15 команде IFA.

Как сообщает Report, причиной послужил выход на поле в стартовом составе команды в матче против "Зиря" ранее дисквалифицированного футболиста Орхана Байрамова.

Кроме того, наказание главного тренера Общественного объединения "Спортивный клуб Нефтчи" Шахина Шахгусейнли продлено еще на 6 матчей. Специалист, несмотря на наказание, вошел в техническую зону на 70-ой минуте и оскорбил судей.

Ш.Шахгусейнли в предыдущем туре был наказан на 5 игр за оскорбление судей в матче против ФК "Зиря".

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