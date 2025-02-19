АФФА присудила технические поражения 4 азербайджанским клубам

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) присудила технические поражения 4 клубам, выступающим в чемпионате Азербайджана.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) присудила технические поражения 4 клубам, выступающим в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает Report, решение принято на заседании Дисциплинарной комиссии АФФА.

Команде "Рамана" присуждено техническое поражение со счетом 0:3 из-за неявки в назначенное время и отмены игры против "Нефтчи" в лиге U-14 15 февраля.

По той же причине была наказана и команда "Памбыгчы", выступавшая в лиге U-10. Матч с "Рамалом" был отменен, поскольку команда не явилась в назначенное время. Из-за регулярного опоздания представитель Барды был дисквалифицирован с соревнований.

В женской лиге U-13 аналогичному наказанию подвергся "Мархал". В матче в "Динамо" команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 из-за неявки на поле в назначенное время.

Команде "Олимпия" также было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в лиге U-11 из-за отмены матча против "Агдама" в связи с недостаточным количества игроков в составе команды.