АФФА предложила УЕФА провести Лигу наций среди женщин

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В административном здании АФФА представителями УЕФА был проведен семинар по программе Together We Play Strong, целью которого является сделать футбол спортом "номер 1" для женщин в Европе.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, до мероприятия генсек Эльхан Мамедов встретился с представителями УЕФА. Гости рассказали о программе Together We Play Strong и повестке семинара. Представитель АФФА рассказал о развитии в стране женского футбола, поделился мыслями о женском футболе в Европе. Э. Мамедов высказал мнение и предложения о формате европейских соревнований среди женщин.

"Из-за сильного различия в истории и соотношении сил среди женских футбольных команд порой в играх можно наблюдать результаты с большим счетом. Это создает упадок духа особенно у представительниц слабого пола и уменьшает интерес национальных ассоциаций к этому виду спорта", - сказал генсек, отметив целесообразность проведения соревнований в женском футболе в формате Лиги наций для приведения в соответствие соотношения сил. Гости отметили, что внесут предложение генсека в отчет, который будет представлен руководству УЕФА.

Отметим, что в течение двух дней были проведены презентация и групповые занятия по программе Together We Play Strong, развитию женского футбола и коммерческим перспективам. В семинаре приняли участие маркетинг-менеджер УЕФА по женскому футболу Кейли Грив, маркетинг-координатор по женскому футболу Иван Кралйевич, консультант массового футбола Игорь Янкевич и коммерческий консультант Кейт Босомворт, заместитель генсека АФФА, представители отделов массового футбола, маркетинга и спонсорства, женского футбола, учета и статистики, прессы и связи с общественностью, международных отношений и лицензирования клубов.