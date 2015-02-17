​АФФА поздравила Назима Сулейманова

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня генсек АФФА Эльхан Мамедов встретился с Назимом Сулеймановым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Э.Мамедов поздравил опытного специалиста с 50-летием.

Встреча прошла в административном здании федерации. Генсек передал юбиляру поздравления президента АФФА Ровнага Абдуллаева и поздравил от имени футбольной общественности страны, пожелал Н.Сулейманову крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в развитии азербайджанского спорта. Затем Э.Мамедов вручил юбиляру футболку национальной команды под номером 50, на которой было написано его имя. В свою очередь Н.Сулейманов выразил признательность за поздравления и теплые слова.

Отметим, что за свою карьеру Н.Сулейманов защищал честь клубов "Автомобилист" (Мингечевир), "Спартак", "Алания", "Жемчужина" (все российские команды). В качестве главного тренера он работал с клубами "Жемчужина", "Хазар-Лянкяран", АЗАЛ и "Нефтчи".