АФФА получила прибыль более 5 млн манатов

47% поступивших средств сформировано за счет иностранных источников

Объявлены доходы и расходы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в 2020 году.

Как сообщает Report, общие доходы составили 22 миллиона 803 тысячи 52 маната.

Из этой суммы 11 млн 400 тыс. манатов поступили от SOCAR, 4 млн 319 тыс. 140 манатов - от УЕФА, 3 млн 814 тыс. 638 манатов - от права вещания основной сборной, 2 млн 634 тыс. 803 маната - от ФИФА, 94 тыс. 400 манатов - от Coca Cola, 63 тыс. 400 манатов - от UNICEF, 187 тыс. 322 маната - от PASHA Insurance, 125 тыс. 636 манатов - от Procter&Gamble, а также другие доходы - 163 тыс. 713 манатов.

Общие расходы на основную деятельность структуры составили 17 млн 554 тыс. 722 маната.

Таким образом, остаток после расходов на основную деятельность составляет 5 млн 248 тыс. 330 манатов.

47% поступивших средств сформировано за счет иностранных источников. В поступивших финансовых средствах не предусматриваются новые инвестиции и доходы, связанные с инфраструктурой.