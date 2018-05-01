Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ АФФА подписала контракт с компанией Instat.

Как сообщает Report, об этом генсек АФФА Эльхан Мамедов сообщил на брифинге после заседания Комитета клубов.

Он сказал, что за предоставленные компанией статистические данные в год будет выплачено 80 тыс.евро. Срок контракта 2 года.

Э.Мамедов пояснил причины появления централизованного контракта:

"Сейчас каждый клуб персонально получает статистические данные и платит за них. Мы рассмотрели обращение Комитета клубов, в централизованной системе провели переговоры с компанией InStat. Теперь компания InStat будут направлять данные непосредственно всем клубам. В результате отпадет нужда в лишних тратах".

Генсек сообщил, что компания InStat будет представлять клубам свои продукты безвозмездно.