АФФА планирует учредить новый турнир по футболу

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется учредить новый турнир по футболу.

Как передает Report, об этом в беседе с журналистами сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Он отметил, что на турнире смогут участвовать клубы Премьер Лиги и Первого дивизиона. В данный момент, под эгидой ПФЛ в Азербайджане проводятся 4 турнира. Это, матчи Премьер-Лиги, кубка Азербайджана, чемпионат среди заменяющих команд и игры Первого дивизиона.