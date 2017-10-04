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    АФФА планирует учредить новый турнир по футболу

    На турнире примут участие клубы Премьер Лиги и Первого дивизиона

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется учредить новый турнир по футболу.

    Как передает Report, об этом в беседе с журналистами сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

    Он отметил, что на турнире смогут участвовать клубы Премьер Лиги и Первого дивизиона. В данный момент, под эгидой ПФЛ в Азербайджане проводятся 4 турнира. Это, матчи Премьер-Лиги, кубка Азербайджана, чемпионат среди заменяющих команд и игры Первого дивизиона.

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