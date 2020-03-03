АФФА переносит матчи из-за коронавируса

Все матчи проводимых при организации Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) лиг U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 и молодежных лиг, матчи женских команд U-13 и U-16, и "Coca-Cola Кубок школьников" приостановлены до 10 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, решение было принято из-за того, что лиги состоят из школьников и студентов.

Напомним, что вчера с целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях страны.