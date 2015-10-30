АФФА перечислила на счета азербайджанских клубов деньги, выделенные УЕФА

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В сезон 2015/2016 гг. УЕФА в связи с участием на турнирах Лиги чемпионов и Евролиги выделила финансовые средства для клубов "Карабах", "Габала", "Нефтчи" и "Интер".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, УЕФА выделила клубу "Карабах" 950 тыс. евро, "Габала" - 630 тыс. евро, "Нефтчи" - 200 тыс. евро, "Интер" - 630 тыс. евро.

Средства, поступившие из УЕФА в АФФА, в соответствующем порядке перечислены на счета клубов "Карабах", "Габала" и "Нефтчи".

Согласно переговорам между АФФА и руководством "Интер", деньги будут перечислены на счет "Интер" после удержания долга клубу АФФА.