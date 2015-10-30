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    АФФА перечислила на счета азербайджанских клубов деньги, выделенные УЕФА

    УЕФА выделила клубу Карабах 950 тыс., Габала - 630 тыс., Нефтчи - 200 тыс., Интер - 630 тыс. евро

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В сезон 2015/2016 гг. УЕФА в связи с участием на турнирах Лиги чемпионов и Евролиги выделила финансовые средства для клубов "Карабах", "Габала", "Нефтчи" и "Интер". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, УЕФА выделила клубу "Карабах" 950 тыс. евро, "Габала" - 630 тыс. евро, "Нефтчи" - 200 тыс. евро, "Интер" - 630 тыс. евро.

    Средства, поступившие из УЕФА в АФФА, в соответствующем порядке перечислены на счета клубов  "Карабах", "Габала" и "Нефтчи".

    Согласно переговорам между АФФА и руководством "Интер", деньги будут перечислены на счет "Интер" после удержания долга клубу АФФА.

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