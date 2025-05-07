АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей

АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) дисквалифицировала представителей двух клубов, участвующих в Региональной и U-10 лигах, на пять матчей.

Как сообщает Report, решение принято на заседании дисциплинарного комитета АФФА.

После матча Региональной лиги между командами "Чинар Зангилан" и "Ханкенди" представитель хозяев поля Анар Дуньамалиев, не указанный в протоколе встречи, был удален с поля за оскорбление игрока соперников и получил дисквалификацию на пять игр.

Аналогичное наказание понес главный тренер команды "Карабах", выступающей в лиге U-10. Шохрет Юсифов был удален с поля за грубое выражение несогласия с действиями арбитра и использование неэтичной лексики после встречи с "Азербайджан Гарталлары".