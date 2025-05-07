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АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей

АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей
Футбол
7 мая 2025 г. 12:37
АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) дисквалифицировала представителей двух клубов, участвующих в Региональной и U-10 лигах, на пять матчей.

Как сообщает Report, решение принято на заседании дисциплинарного комитета АФФА.

После матча Региональной лиги между командами "Чинар Зангилан" и "Ханкенди" представитель хозяев поля Анар Дуньамалиев, не указанный в протоколе встречи, был удален с поля за оскорбление игрока соперников и получил дисквалификацию на пять игр.

Аналогичное наказание понес главный тренер команды "Карабах", выступающей в лиге U-10. Шохрет Юсифов был удален с поля за грубое выражение несогласия с действиями арбитра и использование неэтичной лексики после встречи с "Азербайджан Гарталлары".

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Версия на азербайджанском языке AFFA iki klubun rəsmilərini 5 oyunluq cəzalandırıb

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