​АФФА отказала сборной Камеруна в проведении товарищеской встречи с командой Азербайджана

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ АФФА отклонила предложение сборной Камеруна о проведении в Баку товарищеской встречи с командой Азербайджана.

Об этом Report заявил генсек федерации Эльхан Мамедов.

Э.Мамедов объяснил причину отказа датой проведения игры. По его словам, сборная Камеруна предлагает провести встречу либо за 2 дня до, либо через 2 дня после игры с Мальтой: "После игры с Мальтой сразу же начинается чемпионат страны. По этой причине мы не захотели мешать играм Премьер-лиги. Проводить встречу до игры было бы также не правильно, так как команда готовится к официальному матчу. Это - более важная игра, она - первая официальная встреча года".

По словам генсека, материальная сторона вопроса не обговаривалась: "Мы отказали сразу, как только поступило обращение. Естественно, если бы сборная Камеруна приехала в Баку, все расходы должна была бы оплачивать наша сторона. По имеющейся у меня информации, команда Камеруна планировала участие на учебно-тренировочном сборе в Турции и хотела также провести товарищескую встречу с одной из соседних стран".

Отметим, что встреча между командами Азербайджана и Мальты состоится 28 марта.