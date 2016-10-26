АФФА оштрафовала "Нефтчи" и избившего болельщика футболиста

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клуб "Нефтчи".

Как сообщает Report, столичный клуб оштрафован на 4000 манатов из-за того, что он не обеспечил безопасность на матче 9-го тура премьер-лиги Азербайджана с "Карабахом".

Причиной стал выход на поле болельщика на 90+2-й минуте матча. Игрок Каталин Тира из-за драки с болельщиком получил красную карточку и был отстранен от матча. Он наказан на 5 игр подряд, в связи с этим клуб понес убытки в 2400 манатов.

В игре с "Кяпяз" "Интер" получил 6 желтых карточек, на встрече с AZAL "Зиря" получила 4 карточки, а на матче с "Сумгайыт" "Габала" получила 4 желтых карточек, поэтому клубы были оштрафованы на 800 манатов.