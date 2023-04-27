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АФФА оштрафовала ряд клубов

АФФА оштрафовала ряд клубов Дисциплинарный комитет AFFA оштрафовал клубы за негативные случаи, зафиксированные в XXXI раунде премьер-лиги.
Футбол
27 апреля 2023 г. 13:19
АФФА оштрафовала ряд клубов

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы за случаи, зафиксированные в 31-ом туре Премьер-лиги.

Как сообщает Report, клуб "Сабаил" был оштрафован на 800 манатов из-за того, что "львы" получили 4 желтые карточки в игре с "Нефтчи".

Клуб "Сумгаит" оштрафован на сумму 400 манатов из-за задержки скорой медицинской помощи на матче с "Габала".

Также во время встречи фанаты "химиков" бросали на поле посторонние предметы, что привело к дополнительному штрафу в 1600 манатов для клуба.

В то же время "Габала", футболисты которой получили 6 желтых карточек, также должна заплатить штраф в размере 800 манатов.

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Версия на азербайджанском языке AFFA klubları cərimələyib

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