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АФФА оштрафовала клубы "Нефтчи", "Араз-Нахчыван" и "Кяпяз"

АФФА оштрафовала клубы "Нефтчи", "Араз-Нахчыван" и "Кяпяз" Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы "Нефтчи", "Араз-Нахчыван" и "Кяпяз".
Футбол
5 ноября 2024 г. 15:35
АФФА оштрафовала клубы Нефтчи, Араз-Нахчыван и Кяпяз

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы "Нефтчи", "Араз-Нахчыван" и "Кяпяз".

Как сообщает Report, нахчыванский клуб оштрафован на 500 манатов за удаление с поля футболиста Турана Велизаде, получившего вторую желтую карточку в матче XII тура Премьер-лиги, в котором они победили "Нефтчи" со счетом 1:0.

Игрок получил дисквалификацию на один матч. Болельщики столичного клуба бросали посторонние предметы на поле во время этого матча. По этой причине "Нефтчи" должен будет заплатить 800 манатов.

Клуб "Кяпяз" заплатит штраф в размере 700 манатов за то, что четыре футболиста клуба получили желтые карточки в матче, в котором победили "Сабаил" со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi", "Araz-Naxçıvan" və "Kəpəz" cərimələnib

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