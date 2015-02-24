​АФФА оштрафовала клуб "Интер" на 15 тыс. манатов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА дал правовую оценку событиям последнего тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на профессиональную футбольную лигу, дисциплинарный комитет оштрафовал бакинский клуб "Интер" на 15 тыс. манатов.

В инциденте после матча АЗАЛ - "Интер" приняли участие обе команды, поэтому, каждая из них оштрафована на 3 тыс. манатов. Кроме того, из-за попытки оказать физическое воздействие на официальное лицо матча тренер "банкиров" по физической подготовке Милош Евич отстранен на 10 игр, а клуб оштрафован на 10 тыс. манатов.

Футболист клуба "Интер" отстранен на 3 игры из-за оскорбительного жеста по отношению к игроку команды соперников. Клуб заплатит штраф за этого игрока в размере 2 тыс. манатов.

Отметим, что во время игры XXIII тура команд АЗАЛ и "Интер", между игроками команд Ниджатом Гурбановым и Баджана Цахадзе произошла стычка, которая позже перешла в массовую драку.