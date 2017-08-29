АФФА оштрафовала "Карабах", "Нефтчи" и "Интер"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА на очередном заседании вынес решение в связи с правонарушениями во время третьего тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report, на собрании были оштрафованы три клуба.

Клуб "Карабах" был оштрафован на 1600 манатов из-за того, что на 69-й минуте матча с "Габала" болельщики бросили на поле посторонние предметы.

4 желтые карточки во время матча против "Кяпяз" обошлись "Нефтчи" в 800 манатов.

Защитник клуба "Интер" Тарлан Гулиев, покинувший поле на 63-й минуте матча с "Сабаил" из-за второй желтой карточки, оштрафован на одну игру, клуб оштрафован на 200 манатов.