АФФА оштрафовала "Габалу" и "Карабах" на крупную сумму

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на заседании вынесли решения по поводу нарушений, произошедших на матче "Габала" - "Карабах" XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Из-за использования болельщиками пиротехники, каждый из указанных клубов оштрафован на 800 манатов. За то, что на игровое поле были брошены посторонние предметы, клубы также оштрафованы на 1 600 манатов каждый.

Кроме того, за использование болельщиками оскорбительных плакатов (панкарты) клуб "Габала" оштрафован на 4 000 манатов.

Отметим, что на матче "Габала" одержал победу над "Карабахом" со счетом 2:0.