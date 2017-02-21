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    АФФА оштрафовала "Габалу" и "Карабах" на крупную сумму

    Прошло заседание Дисциплинарного комитета АФФА

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

    Как сообщает Report, на заседании вынесли решения по поводу нарушений, произошедших на матче "Габала" - "Карабах" XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Из-за использования болельщиками пиротехники, каждый из указанных клубов оштрафован на 800 манатов. За то, что на игровое поле были брошены посторонние предметы, клубы также оштрафованы на 1 600 манатов каждый.

    Кроме того, за использование болельщиками оскорбительных плакатов (панкарты) клуб "Габала" оштрафован на 4 000 манатов.

    Отметим, что на матче "Габала" одержал победу над "Карабахом" со счетом 2:0. 

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