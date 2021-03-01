АФФА оштрафовала четыре клуба

На сегодняшнем заседании дисциплинарного комитета АФФА были приняты решения в связи с играми XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

На сегодняшнем заседании дисциплинарного комитета АФФА были приняты решения в связи с играми XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, футбольные команды "Габала", "Сабах", "Кешля" и "Нефтчи" были оштрафованы на 800 манатов за получение 4 и более желтых карточек.

Отметим, что в домашнем матче с ”Сумгайытом" желтыми карточками были наказаны 6 футболистов "Габалы", в матче "Сабах - ”Кешля“ - обе команды получили по 4 желтые карточки, а в выездной игре с ”Зиря" - желтые карточки получили 4 футболиста "Нефтчи".