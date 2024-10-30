АФФА оштрафовала четыре клуба, выступающих в Премьер-лиге

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал четыре клуба, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана.

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал четыре клуба, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, "Туран Товуз" оштрафован на 700 манатов за получение пятью футболистами желтых карточек в матче XI тура против клуба "Кяпяз" (2:1).

Гянджинский клуб заплатит такой же штраф из-за того же количества предупреждений игрокам. Комитет дополнительно оштрафовал "желто-синих" на 500 манатов. Это произошло из-за удаления Диого Вердашки после получения второй желтой карточки. Футболист дисквалифицирован на один матч.

Клубы "Сабаил" и "Сумгайыт" также были оштрафованы на 700 манатов. В матче, в котором команда "города молодежи" одержала победу со счетом 1:0, четыре игрока каждой команды получили желтые карточки.