АФФА оштрафовала ФК "Карабах"

13:30

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал футбольный клуб "Карабах" на 2 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Агдамский клуб наказан за невыполнение требований представителя АФФА после матча 20-го тура Премьер-лиги против "Туран-Товуз", который завершился поражением "Карабаха".

Кроме того, АФФА приняла решение, что клуб "Нефтчи" обязан возместить "Араз-Нахчывану" ущерб за 17 сломанных сидений на стадионе Liv Bona Dea Arena. Болельщики бакинской команды повредили их во время матча, в котором "Нефтчи" уступил со счетом 1:2.