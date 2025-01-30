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АФФА оштрафовала ФК "Карабах"

АФФА оштрафовала ФК "Карабах" 13:30
Футбол
30 января 2025 г. 13:49
АФФА оштрафовала ФК Карабах

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал футбольный клуб "Карабах" на 2 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Агдамский клуб наказан за невыполнение требований представителя АФФА после матча 20-го тура Премьер-лиги против "Туран-Товуз", который завершился поражением "Карабаха".

Кроме того, АФФА приняла решение, что клуб "Нефтчи" обязан возместить "Араз-Нахчывану" ущерб за 17 сломанных сидений на стадионе Liv Bona Dea Arena. Болельщики бакинской команды повредили их во время матча, в котором "Нефтчи" уступил со счетом 1:2.

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