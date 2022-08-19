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АФФА объявила тендер на поставку комплектов спортивной одежды для клубов

АФФА объявила тендер на поставку комплектов спортивной одежды для клубов АФФА объявила тендер на поставку комплектов одежды для клубов, которые примут участие в турнире Региональной лиги сезона 2022/2023.
Футбол
19 августа 2022 г. 10:04
АФФА объявила тендер на поставку комплектов спортивной одежды для клубов

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила тендер на поставку комплектов одежды для клубов, которые примут участие в турнире Региональной лиги сезона 2022/2023.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно тендеру, компании должны будут поставить 1 540 комплектов игровых форм, 1 680 гетр, 910 спортивных костюмов, 140 вратарских форм и 910 спортивных сумок.

Крайний срок для подачи заявок на участие в тендере - 2 сентября до 17:00. Обязательно следует предоставить образцы всех указанных форм одежды.

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Версия на азербайджанском языке Region Liqası klublarının geyim dəstləri ilə bağlı tender elan olunub

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