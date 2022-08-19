АФФА объявила тендер на поставку комплектов спортивной одежды для клубов

АФФА объявила тендер на поставку комплектов одежды для клубов, которые примут участие в турнире Региональной лиги сезона 2022/2023.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила тендер на поставку комплектов одежды для клубов, которые примут участие в турнире Региональной лиги сезона 2022/2023.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно тендеру, компании должны будут поставить 1 540 комплектов игровых форм, 1 680 гетр, 910 спортивных костюмов, 140 вратарских форм и 910 спортивных сумок.

Крайний срок для подачи заявок на участие в тендере - 2 сентября до 17:00. Обязательно следует предоставить образцы всех указанных форм одежды.